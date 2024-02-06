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АНАЛІТИКА

Грецькі судна майже повністю перестали транспортувати російську нафту, - Bloomberg

 

Грецькі компанії відмовилися від торгівлі сирою російською нафтою після посилення санкцій США, спрямованих проти судноплавних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Кількість танкерів, що належать Греції і перевозять російську нафту, у січні скоротилася до восьми. Це менше, ніж понад 40 у травні і близько 20 протягом більшої частини другої половини минулого року.

Це сталося після того, як Казначейство США налякало західних власників танкерів, попросивши їх пояснити, що вони зробили, щоб дотриматися цінового ліміту G7 на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель. Представники двох афінських компаній незабаром після цього заявили, що діяли обережно, оцінюючи ситуацію.

Судна, що належать Греції, повністю зникли з торгівлі російською нафтою, яку завантажують на тихоокеанських терміналах країни і доставляють покупцям до Китаю та Індії.

Втрата грецького флоту чинитиме ще більший тиск на російські танкери і "тіньовий флот" суден, який збільшився відтоді, як війська РФ вторглися в Україну.

РФ зіткнулася зі складнощами під час переорієнтації ринків

З втратою європейського ринку, на який припадало майже всі 1,6 мільйона барелів сирої нафти, що постачалася на день з російських портів у Балтиці, Чорному морі та Арктиці, РФ була змушена покладатися майже винятково на покупців у Китаї й Індії та, меншою мірою, Туреччині. Це вимагає набагато тривалішої доставки та більшої кількості кораблів.

Доставка ускладнилася нападами хуситів у Ємені на судна в південній частині Червоного моря та Аденській затоці.

Уся російська нафта, що відправляється із західних портів до Індії та Китаю, пройшла через це випробування, і щонайменше один танкер був пошкоджений, попри запевнення хуситів у тому, що російські та китайські кораблі будуть у безпеці.

Посилення санкцій

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Потоки нафти з Росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній. Ознаки з'явилися лише за кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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