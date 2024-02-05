Південна Корея вступає в «чипові перегони»

Південна Корея розпочинає планування величезного промислового чипового кластера на південь від Сеулу. Головними рушійними силами стануть провідні високотехнологічні концерни країни - Samsung Electronics і SK Hynix, які збираються в довгостроковій перспективі до 2047 року інвестувати в цей проєкт у перерахунку 428 мільярдів євро. Зі свого боку, південнокорейська держава створює для кластера полегшений податковий режим і забезпечує інші преференції.

За словами південнокорейських політиків, величезний промисловий ареал поруч зі столицею забезпечуватиме роботу для 3,5 мільйона осіб, а для його функціонування потрібні будуть такі обсяги енергії, що доведеться нарощувати потужності атомних станцій у країні.

Південна Корея і без кластера - серед лідерів з випуску чипів

Чиповий кластер з'явиться в Південній Кореї не на порожньому місці. Країна давно є одним зі світових технологічних лідерів, зокрема у виробництві напівпровідників. У деяких видах південнокорейці навіть домінують на світовому ринку. Це стосується, наприклад, DRAM пам'яті, що використовується в комп'ютерах і ноутбуках, а також твердотільних накопичувачів (SSD) - це вид запам'ятовувального пристрою, який використовується в сучасній електроніці для немеханічного способу збереження даних. У цих секторах частка південнокорейських виробників перевищує 60 відсотків світового ринку.

Тайваньський TSMC поки що залишається незаперечним світовим лідером з випуску чипівТайваньський TSMC поки що залишається незаперечним світовим лідером з випуску чипів

Однак найбільший попит найближчими роками припаде на інші види мікропроцесорів, у випуску яких Південна Корея дещо відстає, а безсумнівним лідером є тайванська компанія TSMC - найбільший у світі виробник чипів. Для поліпшення позицій Сеулу в цій галузі й планується чиповий кластер. Він займе площу в 21 тисячу гектарів, об'єднавши цілу низку вже наявних промислових зон - до 19 заводів, які там уже працюють, додадуть ще 16. Причому три нові заводи і два технологічні полігони планують побудувати вже до 2027 року.

Політичний аспект виробництва мікропроцесорів

Будівництво кластера є, втім, не лише спробою розширити асортимент південнокорейських мікропроцесорів, а й відповіддю країни на зміну розкладу на світовій арені. Протистояння між США і Китаєм наростає і проявляється в найрізноманітніших галузях - зокрема, у сфері високих технологій. У 2022 році Вашингтон запровадив санкції, що обмежують передачу КНР обладнання і технологій з виробництва мікрочипів, Пекін відповідає обмеженнями поставок західним фірмам тих рідкоземельних металів, які потрібні для виробництва мікропроцесорів. Усвідомивши залежність від поставок із КНР, Сполучені Штати ухвалили навіть спеціальну програму CHIPS and Science Act, яка передбачає державну підтримку загальним обсягом 52,7 мільярда доларів на будівництво на території США заводів із випуску чипів. Масовано нарощує інвестиції в національне виробництво процесорів і Китай.

На цьому тлі навіть вкрай просунутим південнокорейським виробникам, можливо, доведеться нелегко. "У виробництві мікропроцесорів Південна Корея перебуває на передньому краї, що, з одного боку, дає шанс на швидкий економічний розвиток, але, з іншого, (в разі несприятливого розвитку на світових ринках. - Ред.) робить фірми-виробники вкрай уразливими", - каже Трой Стенгарон із вашингтонського Інституту економічних досліджень Кореї.

За даними маркетингового аналітичного центру Bloomberg Intelligence, виробництво сучасного мікропроцесора умовно ділиться на 10 технологічних і логістичних етапів. П'ять із них контролюють компанії зі США, ще два - фірми з Японії та Нідерландів. Таким чином перспективи південнокорейського чипового кластера безпосередньо залежать від західних виробників. Співпраця тут, схоже, багаторівнева. Так, один із нових заводів для випуску мікрочипів, що будуються зараз у Техасі в рамках американської програми CHIPS and Science Act, належатиме південнокорейській Samsung. Обсяг інвестицій - 17 мільярдів доларів.