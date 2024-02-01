Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Білий дім не обговорює можливість виділити допомогу Україні й Ізраїлю в окремий проєкт

 

Адміністрація президента США Джо Байдена не обговорює з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.

Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".

"Це не те, що ми хочемо бачити. Ми хочемо, щоб додатковий запит на фінансування нацбезпеки просунувся уперед. Це те, над чим ми працюємо", - зазначила вона.

Жан-П'єр підкреслила, що президентська адміністрація наразі зосереджена на тому, щоб проєкт щодо нацбезпеки був схвалений в тому вигляді, в якому він є.

"Це одна з причин, чому ми проводимо дуже важливу двопартійну дискусію в Сенаті, щоб з'ясувати, що ми можемо зробити для безпеки кордонів, але ми хочемо, щоб цей додатковий запит до проєкту про національну безпеку просувався", - додала речниця Білого дому.

ЗМІ раніше повідомили, що спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону з Мексикою та пов'язаного з ним додаткового фінансування для України "ймовірно" розділять через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.

Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5627
  0,3119
 0,82
EUR
 1
 40,7067
  0,3778
 0,92

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6019  0,11 0,30 38,1522  0,11 0,28
EUR 40,7470  0,18 0,45 41,5933  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5550  0,00 0,00 37,5800  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес