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Білий дім не обговорює можливість виділити допомогу Україні й Ізраїлю в окремий проєкт
10:48 01.02.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена не обговорює з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.
Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".
"Це не те, що ми хочемо бачити. Ми хочемо, щоб додатковий запит на фінансування нацбезпеки просунувся уперед. Це те, над чим ми працюємо", - зазначила вона.
Жан-П'єр підкреслила, що президентська адміністрація наразі зосереджена на тому, щоб проєкт щодо нацбезпеки був схвалений в тому вигляді, в якому він є.
"Це одна з причин, чому ми проводимо дуже важливу двопартійну дискусію в Сенаті, щоб з'ясувати, що ми можемо зробити для безпеки кордонів, але ми хочемо, щоб цей додатковий запит до проєкту про національну безпеку просувався", - додала речниця Білого дому.
ЗМІ раніше повідомили, що спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону з Мексикою та пов'язаного з ним додаткового фінансування для України "ймовірно" розділять через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.
Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.
Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.
У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.
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