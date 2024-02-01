Мелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України

Лідери Італії та Франції Джорджія Мелоні та Емманюель Макрон напередодні увечері провели зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Як пише "Європейська правда", про це розповів керівник пресслужби угорського прем'єра Берталан Хаваші, повідомляє Index.

Орбан провів переговори з італійським і французьким лідерами в рамках підготовки до саміту ЄС у четвер, головне питання якого - схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Сам очільник у себе у Facebook оприлюднив спільне фото з Мелоні, яке лаконічно підписав: "Зустріч з прем'єр-міністеркою Джорджією Мелоні напередодні саміту ЄС".

Про зустріч з французьким президентом Орбан у своїх соцмережах не повідомляв.

Орбан перебуває у Брюсселі напередодні саміту, де має вирішитись питання щодо чотирирічної програми фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.

За даними ЗМІ, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затвердженні виділення коштів.