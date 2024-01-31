Китай за пів року схвалив понад 40 моделей ШІ для публічного використання

Китайські регулювальні органи за останні шість місяців схвалили понад 40 моделей штучного інтелекту для публічного використання. Це сталося після того, як у серпні 2023 року Пекін почав вимагати від технологічних компаній отримувати дозволи для запуску своїх моделей.

За даними китайської державної газети Securities Times, минулого тижня китайські регулятори видали ліцензії на використання 14 великих мовних моделей. Серед одержувачів - Xiaomi, 4Paradigm і 01.AI. Це вже четверта партія дозволів із серпня минулого року.

Раніше ліцензії отримали такі великі технологічні компанії, як Baidu, Alibaba та ByteDance. Вони стали одними з перших, кому дозволили запустити свої моделі ШІ.

Потім китайські регулятори видали ще дві партії дозволів у листопаді та грудні. Хоча уряд не розкриває точний список схвалених компаній, Securities Times повідомила про видачу ліцензій на більш ніж 40 моделей.

Згідно з даними брокерської компанії CLSA, у Китаї налічувалося 130 мовних моделей - 40% від загального числа у світі. Це лише трохи поступається 50-відсотковій частці США.