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Китайське прислів'я
Глава МЗС Британії допустив можливість визнання палестинської держави
10:54 30.01.2024 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна готова наблизити момент, коли вона офіційно визнає палестинську державу.
Заяву Кемерона наводить BBC, повідомляє "Європейська правда".
Британський міністр зазначив, що палестинському народу необхідно продемонструвати "незворотний прогрес" на шляху до рішення про дві держави.
Кемерон припускає, що Британія може надати формальне, дипломатичне визнання палестинській державі не в межах остаточної мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, а раніше - під час самих переговорів.
Він сказав, що угода буде "важкою", але не неможливою: Ізраїль має побачити, що всі заручники звільнені, з гарантією того, що ХАМАС не зможе здійснювати напади на Ізраїль, а його керівництво покинуло Газу.
"Коли це станеться, ми - разом із союзниками - розглянемо питання про визнання палестинської держави, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй. Це могло б стати однією з речей, які допоможуть зробити цей процес незворотним", - сказав він на засіданні Консервативної ради з питань Близького Сходу.
Водночас, за словами глави британського МЗС, необхідно, щоб нова палестинська влада "швидко постала" з "технократичними і хорошими лідерами", здатними управляти Газою.
"Разом з цим, чи не найважливіше - дати палестинському народу політичний горизонт, щоб він бачив, що буде незворотний прогрес у вирішенні питання про дві держави і, що дуже важливо, у створенні палестинської держави", - підкреслив Кемерон.
Він сказав, що саме на Британії лежить відповідальність за те, якої буде палестинська держава.
Говорячи про поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Газі, Кемерон сказав, що зараз необхідна пауза в бойових діях, і є "обнадійливі ознаки" переговорів, які наразі ведуться.
Справжній виклик полягає в тому, щоб "перетворити цю паузу на стійке припинення вогню без повернення до бойових дій", додав він.
Раніше ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.
Міжнародна спільнота раніше неодноразово говорила, що результатом нинішнього загострення має стати утворення міжнародно визнаної держави Палестина, що б унеможливило насильство в майбутньому.
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