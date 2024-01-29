ЄС виділяє 10 млрд євро на Транскаспійський коридор в обхід Росії

Транскаспійський коридор (Джерело: ЄБРР)

Європейські та міжнародні фінансові інститути виділяють 10 млрд євро на розвиток Транскаспійського транспортного коридору з Китаю через країни Центральної Азії до Європи в обхід Росії. Про це заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на інвестфорумі Global Gateway, що відкрився сьогодні.

Транскаспійський коридор дозволить доставляти до Європи товари через Центральну Азію за 15 днів.

У перший день форуму Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписав меморандуми про кредити на розвиток коридору на 1,47 млрд євро з урядами Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, а також Банком розвитку Казахстану. Кредити надаються під гарантії Єврокомісії.

Також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) анонсував підписання меморандуму з Казахстаном на 1,5 млрд євро.

"Вторгнення Росії в Україну підкреслило невідкладність пошуку альтернативних, надійних і ефективних торгових шляхів між Європою та Азією, які не проходитимуть через Росію", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Транскаспійський коридор проходитиме через п'ять країн Центральної Азії (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан), Кавказ (Азербайджан, Грузія) і розгалужуватиметься сухопутним маршрутом через Туреччину до Європи та морським - через Чорне море до Румунії та Болгарії.

Одеса та Чорноморськ також включені до морського відрізка Транскаспійського коридору.

Довідка

Проєкт Транскаспійського коридору почав обговорюватися ще з кінця 2013 року. Тоді було створено Координаційний комітет із розвитку Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту. Тривалий час коридор перебував у стадії перспективного проєкту. Після початку російського вторгнення в Україну ЄС вирішив активізувати розвиток маршруту. У травні 2023 року було узгоджено основні технічні деталі для розвитку коридору. Україна підписала протокол про входження до Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту у 2016 році.