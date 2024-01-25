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АНАЛІТИКА

ПАРЄ обрала представника Ірландії новим комісаром Ради Європи з прав людини - нардеп Кравчук

 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала представника Ірландії, главу Агентства ЄС з фундаментальних прав Майкла О'Флаерті комісаром з прав людини, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Майкла О'Флаерті обрано новим комісаром Ради Європи з прав людини. Його кандидатуру підтримали 104 депутати ПАРЄ (Меглена Кунева з Болгарії отримала 70 голосів, Манфред Новак, Австрія - 37). На посаду він вступить уже з 1 квітня", - написала Кравчук на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у середу.

Комісар з прав людини є незалежною і неупередженою позасудовою інституцією, заснованою 1999 року Радою Європи з метою сприяння підвищенню обізнаності та поваги до прав людини в державах-членах організації. Обирається ПАРЄ з трьох запропонованих Комітетом міністрів кандидатур строком на шість років.

Як повідомлялося, з 22 до 26 січня у Страсбурзі (Франція) триває зимова сесія ПАРЄ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ірландія, ЄС
 

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