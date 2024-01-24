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АНАЛІТИКА

Кемерон вирушає на Близький Схід, щоб добиватися припинення бойових дій в Газі

 

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у середу, 24 січня, вирушає з візитом на Близький Схід, щоб вимагати негайної гуманітарної паузи в бойових діях в Газі.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Очікується, що Кемерон підніме "питання про важливість рішення на основі принципу двох держав".

Очільник британського МЗС планує відвідати Катар, Ізраїль, Західний берег річки Йордан і Туреччину.

Він наполягатиме на тому, що постійне припинення вогню не може бути досягнуте, доки ХАМАС не звільнить всіх заручників, не припинить ракетні обстріли Ізраїлю і не буде досягнута угода, яка дозволить Палестинській автономії повернутися в Газу.

Це вже другий візит Кемерона в регіон після повернення до британського уряду.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Водночас під час засідання глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, на якій був присутній ізраїльський міністр закордонних справ Ісраель Кац, європейським посадовцям не вдалось переконати Ізраїль змінити свою позицію щодо створення палестинської держави.
 

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