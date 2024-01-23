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АНАЛІТИКА

У заявці на отримання гуманітарної допомоги для українських біженців у Чехії додалися нові пункти про доходи

 

Українські біженці у Чехії, які отримують виплати, у заявці вказуватимуть додаткову інформацію. Два нових пункти стосуються перевірки доходів українців.

Бюро працевлаштування зможуть надсилати запити про пенсії чи виплати до українських установ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukraina.radio.cz.

У заявці на отримання гуманітарної допомоги для українських біженців у Чехії додалися нові пункти про доходи. В кінці анкети треба поставити відмітку про те, що заявник дає дозвіл центру зайнятості отримувати інформацію щодо доходів від української сторони. Це обов'язковий пункт при подачі заяви.

Коли людина ставить "галочку", центр зайнятості отримує від неї автоматичну згоду на те, що всі дані, які вона вказує в анкеті щодо надходжень з України, перевірятимуться, пояснює консультант для іноземців в адміністрації міста Кралупи-над-Влтавоу Аліна Стражевська. У будь-який момент бюро праці зможе надіслати запит в Україну.

"На жаль, зараз дуже багато зловживань. Люди не вказують правильну чи повну суму виплат від української сторони. Найчастіше йдеться про пенсію, виплати на дітей чи по інвалідності. "Уряд праці" потребує контролю і підтвердження, що дійсно саме така сума надходить або не надходить особі", - зазначає фахівець.

Друге нововведення - довідка про доходи, яку треба подавати на кінець місяця, крім виписки з банківського рахунку.

"Якщо людина працює у Чехії, організація платить податки, податкова цю інформацію показує, тому центр зайнятості має ці дані. Але дохід необов'язково може бути з чеської сторони, наприклад, людина працює онлайн, то з'являється нова необов'язкова графа щодо підтвердження таких видів доходів", - каже Аліна Стражевська.

Якщо заявник подібних додаткових доходів не має, то нічого додавати і вказувати не потрібно.

Заявку на гуманітарну допомогу можна подати на сайті Міністерства праці і соціальних питань Чехії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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