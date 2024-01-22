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АНАЛІТИКА

Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо звільнення заручників і відмовився виводити війська із Сектора Гази

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув, за його словами, неприйнятні умови, запропоновані ХАМАСом для нової угоди зі звільнення заручників, повідомило агентство Bloomberg 21 січня.

"ХАМАС вимагає в обмін на звільнення наших заручників припинення війни і виведення наших військ із Сектора Гази", - заявив Нетаньягу.

За його словами, ХАМАС також вимагає звільнення терористів, які вбили близько 1200 осіб у жовтні.

"Якби ми погодилися на це, наші солдати полягли б даремно, і наступне 7 жовтня було б лише питанням часу... умови, запропоновані ХАМАС, доводять просту думку - ніщо не замінить перемогу. Лише повна перемога забезпечить ліквідацію ХАМАС і повернення всіх наших заручників", - сказав він.

Bloomberg зазначає, що громадський і політичний тиск із вимогою повернути заручників додому різко зріс за останні кілька днів. Родини викрадених провели демонстрацію перед приватною резиденцією Нетаньягу, закликаючи його "зупинити страту" заручників, що залишилися.

Як пише Bloomberg, офіційно в Газі залишаються 132 заручники, хоча відомо, що 27 із них мертві. Із них 121 - ізраїльтянин, ще 11 - іноземні громадяни з Таїланду, Непалу, Танзанії, Франції та Мексики. Дев'ятнадцять - жінки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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