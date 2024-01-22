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Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення ХАМАС
09:48 22.01.2024 |
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського терористичного угруповання ХАМАС, що раніше заперечував прем'єр єврейської держави Біньяміну Нетаньягу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
"Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську адміністрацію на чолі з ФАТХ", - заявив топ-дипломат Євросоюзу в своєму виступі в Університеті Вальядоліда в Іспанії, не уточнюючи деталей.
За його словами, єдиним мирним рішенням є створення палестинської держави.
"Ми вважаємо, що тільки нав'язане ззовні рішення про дві держави принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативному варіанті", - сказав Боррель.
Ізраїль критикує різні країни, в тому числі рідну для топ-дипломата ЄС Іспанію, за те, що вони, за його словами, виявляють симпатію до палестинського терористичного угруповання.
Нагадаємо, що ХАМАС здійснив несподівану атаку на південь Ізраїлю з боку Гази 7 жовтня, вбивши 1400 осіб та захопивши близько 240 заручників у найсмертоносніший день в історії Ізраїлю.
Ізраїльський уряд у відповідь розпочав контрнаступ на Газу, якою керує ХАМАС з 2007 року після короткої громадянської війни з силами, лояльними до руху ФАТХ на чолі з главою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, який базується на Західному березі річки Йордан.
Раніше Рада ЄС схвалила режим спеціальних обмежувальних заходів проти терористичних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині", який дозволяє накладати санкції на тих, хто надає угрупованню фінансову чи будь-яку іншу підтримку.
Також цього тижня ЄС запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, а ще в грудні - проти ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу.
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