Глава МЗС Франції: Палестинці мають право на свою державу

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що палестинці мають право на свою власну державу.

Про це глава французького МЗС написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Палестинці мають право бути суверенними і мати державу", - зазначив він.

Сежурне додав, що Франція зберігає відданість своїм зобов'язанням щодо досягнення цієї мети.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої обговорював можливі рішення для створення незалежної палестинської держави.

Міжнародна спільнота раніше неодноразово говорила, що результатом нинішнього загострення має стати утворення міжнародно визнаної держави Палестина, що б унеможливило насильство в майбутньому.