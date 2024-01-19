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Боррель: Ізраїль фінансував створення ХАМАСу
22:31 19.01.2024 |
Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в Ізраїлі, ЄС і США терористичною організацією.
"Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську владу на чолі з ФАТХ", - заявив Боррель у п'ятницю, 19 січня, під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії.
ХАМАС "керує" Сектором Гази з 2007 року після збройного захоплення влади. Тоді відбулися сутички з прихильниками партії ФАТХ - найсильнішої фракції в Організації визволення Палестини (ООП), що визнає право Ізраїлю на існування та вважається у більшості західних країн представником палестинців.
Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заперечує такі звинувачення.
Боррель не деталізував свою заяву про фінансування, а в своєму виступі наголосив, що єдиним мирним рішенням на Близькому Сході є створення Палестинської держави, з чим Ізраїль не погоджується.
Ердоган назвав Нетаньяху "фюрером"
Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган укотре розкритикував Нетаньяху за воєнну операцію в Секторі Гази, назвавши його "фюрером".
Ердоган звинуватив у п'ятницю західні країни в "мовчанні" та заявив, що міжнародна спільнота "втратила довіру". "Вони задовольнялися тим, що просто спостерігали за варварством, яке прирівнюється до геноциду, з боку сьогоднішнього фюрера Нетаньяху і його команди, засліплених кров'ю і ненавистю", - цитує його агенція dpa.
Напад ХАМАСу на Ізраїль
ХАМАС 7 жовтня здійснив масштабний напад на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на його територію та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.
Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну: армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази загинули понад 24 тисяча палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.
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