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АНАЛІТИКА

Боррель: Ізраїль фінансував створення ХАМАСу

 

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в Ізраїлі, ЄС і США терористичною організацією.

"Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську владу на чолі з ФАТХ", - заявив Боррель у п'ятницю, 19 січня, під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії.

ХАМАС "керує" Сектором Гази з 2007 року після збройного захоплення влади. Тоді відбулися сутички з прихильниками партії ФАТХ - найсильнішої фракції в Організації визволення Палестини (ООП), що визнає право Ізраїлю на існування та вважається у більшості західних країн представником палестинців.

Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заперечує такі звинувачення.

Боррель не деталізував свою заяву про фінансування, а в своєму виступі наголосив, що єдиним мирним рішенням на Близькому Сході є створення Палестинської держави, з чим Ізраїль не погоджується.

Ердоган назвав Нетаньяху "фюрером"

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган укотре розкритикував Нетаньяху за воєнну операцію в Секторі Гази, назвавши його "фюрером".

Ердоган звинуватив у п'ятницю західні країни в "мовчанні" та заявив, що міжнародна спільнота "втратила довіру". "Вони задовольнялися тим, що просто спостерігали за варварством, яке прирівнюється до геноциду, з боку сьогоднішнього фюрера Нетаньяху і його команди, засліплених кров'ю і ненавистю", - цитує його агенція dpa.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

ХАМАС 7 жовтня здійснив масштабний напад на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на його територію та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну: армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, та проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази загинули понад 24 тисяча палестинців, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль, ЄС
 

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