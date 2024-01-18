Фінансові новини
- |
- 18.01.24
- |
- 09:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова МЗС Франції: Звинувачення Ізраїлю в геноциді «перетинає межу моралі»
17:24 17.01.2024 |
Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне 17 січня заявив, що Париж не підтримує позов Південно-Африканської Республіки проти Ізраїлю за звинуваченнями в геноциді палестинського населення в секторі Гази.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Під час виступу в парламенті Сежурне заявив, що Франція виступає проти "геноцидної" справи проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН.
"Звинувачення Єврейської держави в геноциді перетинає межу моралі. Поняття геноциду не можна використовувати в політичних цілях", - наголосив він.
У Міжнародному суді ООН 11 січня почався розгляд позову Південної Африки, яка стверджує, що Ізраїль порушує Конвенцію ООН про геноцид, підписану в 1948 році після Голокосту, і вимагає суд зобов'язати Ізраїль припинити військові операції в секторі Гази.
Представники ПАР аргументували, що операція у Газі є складовою системних утисків палестинського населення у регіоні з боку Ізраїлю протягом попередніх десятиліть, починаючи від самого створення єврейської держави у 1948 році. Ізраїльська юридична команда презентуватиме свою позицію у п'ятницю, 12 січня.
На ухвалення рішення про застосування тимчасових заходів очікувано знадобиться кілька тижнів, а увесь судовий процес у справі може тривати кілька років.
Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня заявив, що вважає безпідставними звинувачення Ізраїлю у геноциді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ розслідує незаконне стеження за працівниками Bihus.Inf, відкрито провадження
|Україна вперше успішно застосувала вночі «гібридну» ППО проєкту FrankenSAM - Камишін
|Німеччина у новому пакеті передала Україні боєприпаси та БПЛА
|«Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу». Історична промова міністра оборони Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Кемерон провів паралелі між Путіним і Гітлером й закликав не умиротворяти президента РФ
|Кемерон заявив про наполегливу роботу над питанням використання російських активів для відновлення України
|У Сенаті США можуть наступного тижня розглянути проєкт, що розблокує фінансування для України
|Байден на зустрічі з лідерами Конгресу закликав швидко розблокувати допомогу Україні
|Канада просить США прискорити передачу замовленого для України ЗРК NASAMS, - ЗМІ
|Норвегія виділила понад 90 млн доларів на виготовлення боєприпасів, частина з них для України
Бізнес
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ