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На Кіпрі фіксують масовий відхід російських компаній із країни
13:23 17.01.2024 |
Великі російські компанії масово залишають кіпрську юрисдикцію - фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони РФ з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.
Про це пишуть російський "Коммерсантъ" та кіпрська газета "Філелефтерос".
За словами кіпрської газети, двозначна кількість компаній "з величезним обсягом роботи у своєму секторі" в останні місяці заявили про бажання піти з кіпрської юрисдикції. За даними видання, так вчинять "й інші суб'єкти господарювання в найближчому майбутньому".
Газета пояснює це політикою кіпрської влади, яка протидіє обходу санкцій проти РФ.
Зокрема, кіпрське видання наводить відхід або плани щодо відходу TCS Group (головна компанія "Тінькофф-банку"), девелопера Etalon Group, ритейлера Fix Price, United Medical Group (холдингова компанія "Європейського медичного центру"), "Трансмашхолдингу", Globaltrans і маркетплейса Ozon.
Нагадаємо:
Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.
Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.
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