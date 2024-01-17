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АНАЛІТИКА

На Кіпрі фіксують масовий відхід російських компаній із країни

 

Великі російські компанії масово залишають кіпрську юрисдикцію - фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони РФ з особливим податковим режимом або в сусідні країни, такі як Казахстан.

Про це пишуть російський "Коммерсантъ" та кіпрська газета "Філелефтерос".

За словами кіпрської газети, двозначна кількість компаній "з величезним обсягом роботи у своєму секторі" в останні місяці заявили про бажання піти з кіпрської юрисдикції. За даними видання, так вчинять "й інші суб'єкти господарювання в найближчому майбутньому".

Газета пояснює це політикою кіпрської влади, яка протидіє обходу санкцій проти РФ.

Зокрема, кіпрське видання наводить відхід або плани щодо відходу TCS Group (головна компанія "Тінькофф-банку"), девелопера Etalon Group, ритейлера Fix Price, United Medical Group (холдингова компанія "Європейського медичного центру"), "Трансмашхолдингу", Globaltrans і маркетплейса Ozon.

Нагадаємо:

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Кіпр, Росія
 

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