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АНАЛІТИКА

Туреччина припинила грошові перекази з Росії - ЗМІ

 

Проблеми з переказом грошей з Росії в Туреччину, які почалися ще в грудні, збільшуються. У січні трансфери були припинені, що вже призвело до серйозних збоїв у експорті продукції з Туреччини в Росію.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьке видання Ekonomim.

"Після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена експортери не могли отримувати платежі з Росії в турецьких лірах і російських рублях, деякі банки відправляли перекази назад, деякі банки почали відхиляти транзакції, які вони раніше приймали, заявивши, що це "заборонені товари", - повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

Вказується також, що майже всі перекази були припинені з 1 січня, що завдало значного збитку експортерам.

Наприклад, експортери в автомобільному секторі не можуть отримати свої перекази від початку року; турецькі виробники взуття, які працюють з російською компанією, яка найбільше закуповує в Туреччині, цього місяця не отримали жодних платежів від своїх російських клієнтів. Подібну ситуацію виданню підтвердили компанії хімічної промисловості, виробники текстилю, судновласники, які здійснюють перевезення до Росії, та інші.

"Нещодавні проблеми з переказом грошей пов'язані з розширенням останнього списку санкцій ЄС, зокрема, якщо навіть компанія-експортер у Туреччині продає товари, які не підпадають під санкції, покупець може бути включений до санкційного списку, або на балансі турецьких банків чи російських банків відбуваються операції в рублях", - пояснило на умовах анонімності джерело в Мінторгівлі Туреччини.

Видання наводить статистику зростання по турецькому експорту в Росію за 2023 рік.

"Торік експорт Туреччини до Росії зріс на 23,2%, з 7 млрд 647 млн доларів у 2022 році до 9 млрд 423 млн доларів. П'ять секторів, які найбільше експортують до цієї країни - це хімічна промисловість, машинобудування, автомобільна промисловість, свіжі фрукти та овочі та електроніка", - зазначає видання.

Також вказується, що труднощів нині зазнають і компанії, які були створені росіянами та діють у Туреччині.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого року західні ЗМІ повідомили про те, що Туреччина збільшила експорт до Росії товарів, які можуть використовуватися у воєнних цілях.
 

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