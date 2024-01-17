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АНАЛІТИКА

Канадським дослідникам, які претендують на державні кошти, заборонили співпрацю з установами РФ

 

Канадським науковцям, які проводять дослідження в деяких критично важливих галузях, буде заборонено співпрацювати з певними російськими, китайськими та іранськими установами, якщо вони хочуть отримати федеральне фінансування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення канадського уряду.

Уряд Канади оприлюднив перелік дослідницьких сфер, серед яких - передові цифрові, енергетичні та матеріальні технології, 3D-друк, нановиробництво, нові ядерні технології, акумуляторні батареї та криптографія. Перелік також охоплює робототехніку і квантові обчислення.

Сюди також входять будь-які дослідження в галузі озброєнь, спостереження, аерокосмічної галузі, штучного інтелекту та широкого спектра медико-біологічних наук і медичних досліджень.

Будь-який дослідник, який хоче отримати державне фінансування в будь-якій з цих сфер, повинен засвідчити, що ніхто з його команди не має постійних зв'язків з установами з РФ, Китаю та Ірану, переліченими в іншому списку.

"Цей список складається з дослідницьких організацій та установ, які становлять найбільший ризик для національної безпеки Канади через їхні прямі чи непрямі зв'язки з військовими, національною обороною та органами державної безпеки", - йдеться у рішенні уряду Канади.

Той, хто має зв'язки з цими установами, не матиме права на отримання фінансування від головних дослідницьких рад Канади, до яких належать Канадський інститут медичних досліджень, Рада з природничих та інженерних досліджень Канади та Рада з соціальних і гуманітарних досліджень Канади.

Кожен науковець, який бере участь у дослідницькому проєкті, повинен буде звільнитися від будь-яких зв'язків із забороненими установами, або бути відстороненим від участі в проєкті.

Уряд обіцяє проводити вибіркові перевірки поданих заявок, але заявляє, що не хоче сповільнювати розвиток дослідницьких програм.

Нагадаємо, в грудні Канада наклала санкції на росіян, причетних до псевдовиборів в окупованій Україні.

Також Канада оголосила про запровадження обмежень на імпорт російських діамантів ‬та супутніх ювелірних виробів.
 

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