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Канадським дослідникам, які претендують на державні кошти, заборонили співпрацю з установами РФ
11:36 17.01.2024 |
Канадським науковцям, які проводять дослідження в деяких критично важливих галузях, буде заборонено співпрацювати з певними російськими, китайськими та іранськими установами, якщо вони хочуть отримати федеральне фінансування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення канадського уряду.
Уряд Канади оприлюднив перелік дослідницьких сфер, серед яких - передові цифрові, енергетичні та матеріальні технології, 3D-друк, нановиробництво, нові ядерні технології, акумуляторні батареї та криптографія. Перелік також охоплює робототехніку і квантові обчислення.
Сюди також входять будь-які дослідження в галузі озброєнь, спостереження, аерокосмічної галузі, штучного інтелекту та широкого спектра медико-біологічних наук і медичних досліджень.
Будь-який дослідник, який хоче отримати державне фінансування в будь-якій з цих сфер, повинен засвідчити, що ніхто з його команди не має постійних зв'язків з установами з РФ, Китаю та Ірану, переліченими в іншому списку.
"Цей список складається з дослідницьких організацій та установ, які становлять найбільший ризик для національної безпеки Канади через їхні прямі чи непрямі зв'язки з військовими, національною обороною та органами державної безпеки", - йдеться у рішенні уряду Канади.
Той, хто має зв'язки з цими установами, не матиме права на отримання фінансування від головних дослідницьких рад Канади, до яких належать Канадський інститут медичних досліджень, Рада з природничих та інженерних досліджень Канади та Рада з соціальних і гуманітарних досліджень Канади.
Кожен науковець, який бере участь у дослідницькому проєкті, повинен буде звільнитися від будь-яких зв'язків із забороненими установами, або бути відстороненим від участі в проєкті.
Уряд обіцяє проводити вибіркові перевірки поданих заявок, але заявляє, що не хоче сповільнювати розвиток дослідницьких програм.
Нагадаємо, в грудні Канада наклала санкції на росіян, причетних до псевдовиборів в окупованій Україні.
Також Канада оголосила про запровадження обмежень на імпорт російських діамантів та супутніх ювелірних виробів.
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