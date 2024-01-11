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АНАЛІТИКА

Греція легалізує одностатеві шлюби й усиновлення

 

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.

Про це він сказав 10 січня в етері телеканалу ERT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Міцотакіса, законодавчі ініціативи щодо легалізації одностатевих шлюбів та усиновлення для гомосексуальних пар не є чимось кардинально відмінним від того, що вже існує в багатьох європейських країнах.

Він, однак, наголосив, що "самотній чоловік не зможе мати дитину від сурогатної матері".

Грецький прем'єр підтвердив, що не буде примушувати свою праву партію "Нова демократія" до голосування за ініціативи і прагне знайти компроміс з цього питання у грецькому суспільстві, де значний вплив має православна церква.

"Я абсолютно поважаю наших співгромадян, які мають відмінні погляди, і поважаю позицію Церкви. Але хочу нагадати, що Церква була проти цивільного шлюбу, була проти кремації, а держава зробила крок уперед і легалізувала (ці речі. - Ред.) з повагою до ролі Церкви", - сказав він.

Конкретна законодавча пропозиція уряду Греції щодо шлюбів і усиновлення одностатевих пар спершу буде винесена на громадське обговорення, запевнив Міцотакіс.

Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства - відповідне рішення ухвалили ще у 2015 році, коли при владі була ліва партія СІРІЗА. За Міцотакіса уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.

В Естонії одностатеві пари отримали можливість подати заяву на одруження з 1 січня 2024 року.
Ключові теги: Греція
 

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