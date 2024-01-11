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Парламент Італії проголосував за продовження військової підтримки України
17:33 10.01.2024 |
Нижня палата італійського парламенту проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.
Резолюція, серед іншого, зобов'язує уряд "продовжувати підтримувати, відповідно до взятих зобов'язань і того, що буде узгоджено в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, членом яких є Італія, органи державної влади України, в тому числі шляхом передачі військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання".
"Наша підтримка України залишається сильною і абсолютно незмінною", - заявив міністр оборони Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті з приводу продовження військової допомоги Києву, рішення про яку Рада міністрів ухвалила в грудні минулого року.
"Попереду ще довгий шлях разом з Україною, але було б драматичною стратегічною і політичною помилкою зробити крок назад зараз. Наша підтримка має тривати доти, доки не припиняться російські атаки", - додав міністр.
Міністр повідомив, що серед різних дій, які здійснює Італія, є також висловлення зацікавленості в участі в коаліції з розмінування, який просуває Литва.
"Після семи вже офіційно оформлених пакетів, ми нещодавно дали зелене світло на відправку восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва. Цей пакет обладнання та систем озброєння також спрямований тільки і виключно на посилення обороноздатності України", - сказав Крозетто.
Резолюцію було ухвалено 195 голосами "за", 50 - "проти" і 55 - "утрималися".
У грудні Рада міністрів Італії підтримала продовження на ще один рік - до кінця 2024-го - повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні.
Нагадаємо, рішення про надання Україні військової допомоги ухвалив ще попередній уряд Італії на чолі з Маріо Драгі. Після приходу восени 2022 року до влади прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні її Рада міністрів вирішила продовжити ці повноваження на 2023 рік.
На сьогодні публічно повідомляли про щонайменше сім італійських пакетів військової допомоги. У жовтні голова Міноборони Італії Гвідо Крозетто говорив про підготовку восьмого.
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