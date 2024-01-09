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Блінкен вважає безпідставними звинувачення Ізраїлю в геноциді
23:43 09.01.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "безпідставним" позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді через бойові дії у секторі Гази.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він заявив на пресконференції в Тель-Авіві у вівторок, 9 січня.
На думку держсекретаря США, звинувачення Ізраїлю в геноциді відволікають від зусиль, спрямованих на подолання гуманітарної кризи і запобігання поширенню війни на Близькому Сході.
"Звинувачення в геноциді є безпідставним. Це особливо прикро, враховуючи, що ті, хто нападає на Ізраїль - ХАМАС, "Хезболла", хусити, а також Іран, який їх підтримує, - продовжують відкрито закликати до знищення Ізраїлю і масового вбивства євреїв", - нагадав він.
Блінкен також повідомив, що Ізраїль погодився дозволити ООН провести так звану оціночну місію, аби розпочати процес надання можливості палестинцям, які були змушені виїхати із сектору Гази, повернутися додому.
"Як я вже говорив прем'єр-міністру (Ізраїлю. - Ред.), Сполучені Штати однозначно відкидають будь-які пропозиції, що виступають за переселення палестинців за межі Гази, і прем'єр-міністр підтвердив мені сьогодні, що це не є політикою ізраїльського уряду", - додав держсекретар.
Нагадаємо, минулого місяця Південна Африка подала позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді палестинського населення в секторі Гази.
Блінкен у вівторок зустрівся з ізраїльськими посадовцями у межах свого візиту на Близький Схід, спрямованого на недопущення подальшої ескалації арабо-ізраїльського конфлікту та пошуку шляхів його врегулювання.
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