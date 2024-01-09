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АНАЛІТИКА

Ірландія скорочує виплати новим українським біженцям

 

Українці, які прибуватимуть до Ірландії для тимчасового захисту, уже з цього місяця отримуватимуть менші виплати. Також новим українським біженцям допоможуть пройти навчання та знайти роботу.

Про це пише independent.ie.

Зазначається, що ірландський уряд 9 січня остаточно ухвалить рішення про зменшення допомоги новоприбулим українським біженцям до 38,8 євро на тиждень порівняно з 232 євро на тиждень, як було раніше.

Утім, зміни не зачеплять 100 тисяч українців, які вже перебувають в Ірландії.

Також новим українським біженцям організують навчання та підтримку навичок, щоб допомогти їм знайти роботу через місцеві офіси Intreo.

Українцям, які отримують соціальну допомогу, доведеться звертатися до державної служби зайнятості.

На думку ірландських урядовців, нові скорочені ставки соціального забезпечення приведуть Ірландію у відповідність до пропозицій інших європейських країн.

Новим українським біженцям також буде надано 90 днів безкоштовного проживання у державному житлі, а потім вони самі відповідатимуть за пошук житла.

Урядові джерела очікують, що нові пропозиції почнуть діяти наприкінці січня.

Від початку війни в Україні у лютому 2022 року до держави прибуло понад 102 тисячі українців.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Ірландія
 

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