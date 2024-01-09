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Ізраїль переходить у менш інтенсивну фазу війни у Секторі Газа, - NYT
09:25 09.01.2024 |
Армія Ізраїлю починає знижувати інтенсивність бойових дій у Секторі Газа. ЦАХАЛ скорочує кількість солдатів та авіаударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Із січня ізраїльська армія почала зменшувати кількість солдатів у Секторі Газа. Це продовжуватиметься й надалі. Також знижується інтенсивність операцій на північ від анклава. Замість широкомасштабних маневрів ізраїльські військові проводять разові рейди.
Офіційний представник ЦАХАЛу повідомив, що ізраїльські військові планують зосередитись на південних та центральних районах Гази, де знаходяться основні бази "ХАМАСу". Вони також продовжуватимуть доставляти гуманітарну допомогу мешканцям анклаву. Однак, за словами джерела, неясно, чи стане нова фаза конфлікту менш небезпечною для мешканців Гази.
Війна Ізраїлю з ХАМАСом
7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.
24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.
Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.
20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.
До речі, розвідка Південної Кореї з'ясувала, що ХАМАС використовує зброю з КНДР для війни з Ізраїлем.
Також міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ЦАХАЛ незабаром перейде до нового етапу операції зі знищення бойовиків ХАМАС у Секторі Газа
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