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Ізраїль готовий вступити у війну з «Хезболлою», - Нетаньяху
23:09 08.01.2024 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив резервістам ЦАХАЛу, що Ізраїль вважає за краще відновити безпеку в районі північного міста Кір'ят-Шмона, не вступаючи у війну з "Хезболлою". Однак Ізраїль готовий це зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Хезболла" сильно помилилася з нами 2006 року і серйозно помиляється зараз. Вона бачить тут величезну силу, єдність народу, рішучість зробити все необхідне для відновлення безпеки на півночі, і я кажу вам - це моя політика", - заявив він.
Нетаньяху виступив перед солдатами за кілька годин після того, як протитанкова ракета "Хезболли" влучила в місто.
"Звичайно, ми вважаємо за краще, щоб це було зроблено без широкомасштабної кампанії, але це нас не зупинить. Ми показали їм приклад того, що відбувається з їхніми друзями на півдні; те ж саме станеться і на півночі. Ми зробимо все, щоб відновити безпеку", - заявив він.
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