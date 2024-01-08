Ізраїль готовий вступити у війну з «Хезболлою», - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив резервістам ЦАХАЛу, що Ізраїль вважає за краще відновити безпеку в районі північного міста Кір'ят-Шмона, не вступаючи у війну з "Хезболлою". Однак Ізраїль готовий це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Хезболла" сильно помилилася з нами 2006 року і серйозно помиляється зараз. Вона бачить тут величезну силу, єдність народу, рішучість зробити все необхідне для відновлення безпеки на півночі, і я кажу вам - це моя політика", - заявив він.

Нетаньяху виступив перед солдатами за кілька годин після того, як протитанкова ракета "Хезболли" влучила в місто.

"Звичайно, ми вважаємо за краще, щоб це було зроблено без широкомасштабної кампанії, але це нас не зупинить. Ми показали їм приклад того, що відбувається з їхніми друзями на півдні; те ж саме станеться і на півночі. Ми зробимо все, щоб відновити безпеку", - заявив він.