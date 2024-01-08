Блінкен: Війна Ізраїлю з ХАМАС може дати метастази

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна між Ізраїлем і ХАМАС, яка зараз зосереджена в Газі, "може легко дати метастази" за межами палестинської території.

Його заяву на початку його поїздки на Близький Схід наводить телеканал ABC News, повідомляє "Європейська правда".

За словами американського держсекретаря, "глибока напруженість" в регіоні підвищує перспективу ширшого конфлікту.

"Це момент глибокої напруги для регіону. Це конфлікт, який може легко дати метастази, спричинивши ще більше небезпеки та страждань", - сказав Блінкен на пресконференції в Досі.

Блінкен додав, що під час свого візиту на Близький Схід підніматиме питання про необхідність робити більше для запобігання жертвам серед цивільного населення.

"Занадто багато палестинців, невинних палестинців, вже загинули", - сказав він.

Також Блінкен заявив, що палестинці, переміщені через війну, повинні "повернутися додому".

Він назвав пропозиції деяких ізраїльських міністрів і законодавців щодо виселення палестинців з Гази "безвідповідальними" і "провокаційними" і заявив, що ООН має відігравати "вирішальну роль" у розселенні переміщених осіб.

У неділю Блінкен перебував у Йорданії та Катарі. У понеділок у нього в планах переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Потім він відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль, Західний берег і Єгипет.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наполягала на виведенні частини ізраїльських військ з сектора Гази.

Телеканал CNN з посиланням на американського високопосадовця раніше повідомив, що поступове скорочення кількості ізраїльських військ у Газі свідчить про поступовий перехід до фази війни з меншою інтенсивністю.