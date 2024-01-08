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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Боррель зустрівся із представником угруповання «Хезболла»

 

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель напередодні зустрівся з представником підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла" Мохаммадом Раадом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv з посиланням на ліванські ЗМІ.

Зустріч Борреля з представником угруповання відбулась в межах зусиль, спрямованих на те, щоб уникнути втягування Лівану у війну між Ізраїлем і ХАМАС.

Джерело в ЄС підтвердило факт зустрічі, яка відбулася через кілька годин після того, як бойовики "Хезболла" обстріляли ізраїльську військову базу у відповідь на вбивство лідера ХАМАС після ймовірного ізраїльського удару по Бейруту у вівторок.

За словами джерела, ЄС "веде дипломатичний діалог з усіма відповідними політичними представниками, які мають вплив на ситуацію на місцях або зацікавлені в ній".

Напередодні Боррель також застеріг від втягування Лівану в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Заяві топ-дипломата ЄС передували його перемовини з вищими посадовими особами уряду Лівану, де обговорювалися події в Газі та навколо неї, включаючи вплив війни та ситуацію на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Раніше повідомляли, що уряд Німеччини стежить за ситуацією на кордоні між Ізраїлем і Ліваном і вважає реальним ризик ескалації між двома країнами.
Ключові теги: ЄС, Ліван
 

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