У Бейруті вбито заступника голови політбюро ХАМАСу

Внаслідок вибуху, що стався у південному передмісті Бейрута Дахії у вівторок, 2 січня, загинув заступник голови політбюро палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС Салех аль-Арурі, повідомляє Reuters.

Інформацію про загибель 57-річного аль-Арурі та ще від двох до п'яти людей підтверджують також пов'язані з ХАМАСом медіа, ЗМІ Лівану та інших арабських країн. За даними телеканалу Al Arabiya, вибух стався внаслідок удару по опорному пункту ХАМАСу, якого завдав ізраїльський безпілотник. Ліванський телеканал Al Mayadeen уточнює, що дрон випустив три ракети по офісу ХАМАСу.

У Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відмовилися коментувати цю інформацію, зазначивши, що не реагують на повідомлення іноземних ЗМІ.

Аль-Арурі був другою людиною в ієрархічній структурі ХАМАСу. Ізраїль вважав його натхненником низки терактів на Західному березі річки Йордан та відповідальним за діяльність військового підрозділу ХАМАСу в регіоні. Довгий час він розглядався ізраїльськими спецслужбами як об'єкт для ліквідації. Ще до атаки ХАМАСу на Ізраїль прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Аль-Арурі "прекрасно знає, чому він та його друзі мають переховуватися".

Ізраїлю погрожують помстою

Тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті назвав удар "новим ізраїльським злочином" і заявив, що це була спроба втягнути Ліван у війну. Він попросив міністра закордонних справ Лівану подати скаргу до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Іран заявив, що вбивство ще більше активізує боротьбу проти Ізраїлю. Єменський рух хуситів висловив співчуття, а палестинське радикальне угруповання "Ісламський джихад" пообіцяло помститися.

У Рамаллі на Західному березі річки Йордан сотні людей вийшли на вулиці, щоб закликати до відплати.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС, визнаний в Європейському Союзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль.

Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували масову розправу над мирним населенням. Її жертвами стали 1200 людей. Ще 129 людей, захоплених терористами у той день, досі перебувають у Секторі Гази як заручники.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни вдалася до масованих ударів по Сектору Гази, а також почала наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 22 тисячі палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Армія оборони Ізраїлю повідомила 1 січня про загибель понад 500 військових у війні проти ХАМАСу.