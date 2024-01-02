Фінансові новини
- |
- 02.01.24
- |
- 15:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американський авіаносець, який базувався біля берегів Ізраїлю, повернеться до США
09:33 02.01.2024 |
Американський авіаносець Gerald R. Ford повернеться до Сполучених Штатів, завершивши свою дислокацію в східному Середземномор'ї, яка розпочалася для підтримки Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Одразу після жорстокої атаки ХАМАС на Ізраїль ударній групі USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group було наказано відправитися в східне Середземномор'я, щоб сприяти нашому регіональному стримуванню та обороні", - заявили у ВМС США.
Зазначається, що найновіший авіаносець військово-морських сил США Gerald R. Ford, який розміщує понад 4000 військовослужбовців і вісім ескадрилій літаків, став потужним символом американської підтримки, підійшовши до берегів Ізраїлю після нападу палестинських бойовиків.
Міністр оборони США Ллойд Остін тричі подовжував термін його розгортання в надії, що ця присутність стримає Іран і пов'язані з ним групи, зокрема ліванську "Хезболлу", від нападу на Ізраїль.
"Міністерство оборони продовжуватиме використовувати свою позицію колективних сил у регіоні, щоб стримати будь-яку державу чи недержавне утворення від ескалації цієї кризи за межі Гази", - додали в ВМС США.
Стверджується, що авіаносець Gerald R. Ford повернеться на свою домашню базу у Вірджинії.
Допомога Ізраїлю від США
Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують ізраїльську сторону. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.
Також США раніше підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.
9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.
Того ж дня адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 000 танкових снарядів без розгляду цього питання Конгресом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
|Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ
|З 1 січня зросли податки для ФОПів
|В Україні зросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Армія США отримає на озброєння «баражуючі боєприпаси», більш відомі як дрони-камікадзе
|Українські газові сховища допомагають Європі запобігти подальшим енергокризам – FT
|У Польщі продовжують блокувати кордон з Україною у трьох пунктах пропуску
|НКЦПФР додала Сирію, Кубу та М'янму до держав зони ризику
|Фінляндія запровадила нові вимоги до віз
|Уряд Швейцарії скасував мита на імпорт промислової продукції
Бізнес
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку
|2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows
|$2 мільярди на рік - стала відома найприбутковіша мобільна гра 2023 року
|Китай послабив обмеження щодо ігор — після того, як Tencent та NetEase втратили $80 млрд