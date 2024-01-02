Американський авіаносець, який базувався біля берегів Ізраїлю, повернеться до США

Американський авіаносець Gerald R. Ford повернеться до Сполучених Штатів, завершивши свою дислокацію в східному Середземномор'ї, яка розпочалася для підтримки Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Одразу після жорстокої атаки ХАМАС на Ізраїль ударній групі USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group було наказано відправитися в східне Середземномор'я, щоб сприяти нашому регіональному стримуванню та обороні", - заявили у ВМС США.

Зазначається, що найновіший авіаносець військово-морських сил США Gerald R. Ford, який розміщує понад 4000 військовослужбовців і вісім ескадрилій літаків, став потужним символом американської підтримки, підійшовши до берегів Ізраїлю після нападу палестинських бойовиків.

Міністр оборони США Ллойд Остін тричі подовжував термін його розгортання в надії, що ця присутність стримає Іран і пов'язані з ним групи, зокрема ліванську "Хезболлу", від нападу на Ізраїль.

"Міністерство оборони продовжуватиме використовувати свою позицію колективних сил у регіоні, щоб стримати будь-яку державу чи недержавне утворення від ескалації цієї кризи за межі Гази", - додали в ВМС США.

Стверджується, що авіаносець Gerald R. Ford повернеться на свою домашню базу у Вірджинії.

Допомога Ізраїлю від США

Сполучені Штати Америки від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС підтримують ізраїльську сторону. Зокрема, вони направили кілька своїх авіаносців та тисячі солдатів до берегів Ізраїлю у Середземному морі, щоб не допустити втручання у конфлікт інших країн чи угруповань.

Також США раніше підтвердили відправку до Ізраїлю двох систем "Залізний купол", які необхідні країні для захисту від ракетних ударів бойовиків ХАМАС.

9 грудня США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Газа, оскільки вважають, що це принесе лише користь палестинським бойовикам ХАМАС.

Того ж дня адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайним повноваженням, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 000 танкових снарядів без розгляду цього питання Конгресом.