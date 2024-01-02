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АНАЛІТИКА

ВС Ізраїлю скасував закон суперечливої судової реформи

 

Ухвалений минулоріч Кнесетом закон, який обмежував повноваження Верховного суду Ізраїлю, скасований самим Верховним судом у понеділок, 1 січня, повідомляє Reuters.

Цей закон був частиною суперечливої судової реформи, проти якої в Ізраїлі регулярно проходили багатотисячні акції протесту. Він передбачав скасування так званого "стандарту розумності" - права Верховного суду переглядати рішення уряду, які він вважає такими, що виходять за рамки розумного.

Втім, законодавство позбавило його лише одного з наявних інструментів для перегляду рішень уряду та міністрів. Тепер вісім із 15 суддів зі складу цього органу визнали закон недійсним, вирішивши, що він завдасть серйозної шкоди демократії в країні.

Партія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" вже назвала рішення суду невдалим і таким, що суперечить "волі народу до єдності, особливо під час війни". Депутати ж від опозиції високо оцінили це рішення.

Протести проти судової реформи в Ізраїлі

Уряд Нетаньяху оголосив про плани провести судову реформу майже одразу після формування у грудні 2022 року. Окрім обмеження повноважень Верховного суду, вона також передбачала зміну процедури призначення його суддів.

На думку опозиції та критиків законопроєктів, їхнє ухвалення призвело б до зникнення незалежної судової системи в Ізраїлі та підірвало б основи демократії. Масові протести проти цієї реформи розпочалися також у грудні 2022 року і проходили майже щотижня до нападу радикального палестинського ісламістського угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Втім, попри протести, Нетаньяху наполягав на впровадженні цієї реформи і домігся ухвалення одного з пакета законопроєктів у липні 2023 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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