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ВС Ізраїлю скасував закон суперечливої судової реформи
22:40 01.01.2024 |
Ухвалений минулоріч Кнесетом закон, який обмежував повноваження Верховного суду Ізраїлю, скасований самим Верховним судом у понеділок, 1 січня, повідомляє Reuters.
Цей закон був частиною суперечливої судової реформи, проти якої в Ізраїлі регулярно проходили багатотисячні акції протесту. Він передбачав скасування так званого "стандарту розумності" - права Верховного суду переглядати рішення уряду, які він вважає такими, що виходять за рамки розумного.
Втім, законодавство позбавило його лише одного з наявних інструментів для перегляду рішень уряду та міністрів. Тепер вісім із 15 суддів зі складу цього органу визнали закон недійсним, вирішивши, що він завдасть серйозної шкоди демократії в країні.
Партія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" вже назвала рішення суду невдалим і таким, що суперечить "волі народу до єдності, особливо під час війни". Депутати ж від опозиції високо оцінили це рішення.
Протести проти судової реформи в Ізраїлі
Уряд Нетаньяху оголосив про плани провести судову реформу майже одразу після формування у грудні 2022 року. Окрім обмеження повноважень Верховного суду, вона також передбачала зміну процедури призначення його суддів.
На думку опозиції та критиків законопроєктів, їхнє ухвалення призвело б до зникнення незалежної судової системи в Ізраїлі та підірвало б основи демократії. Масові протести проти цієї реформи розпочалися також у грудні 2022 року і проходили майже щотижня до нападу радикального палестинського ісламістського угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Втім, попри протести, Нетаньяху наполягав на впровадженні цієї реформи і домігся ухвалення одного з пакета законопроєктів у липні 2023 року.
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