Головування у G7 переходить до Італії

Італія розпочинає головування у Групі семи, змінюючи у цій ролі Японію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головування Італії триватиме протягом всього 2024 року і саме Італія прийматиме щорічний саміт G7.

У 2024 році зустріч лідерів пройде 13-15 червня в регіоні Пулія, у розкішному готелі Borgo Enazia на узбережжі Адріатичного моря.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що у фокусі головування буде триваюча війна Росії проти України, війна на Близькому Сході, а також виклики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту.

"Для нас допомога Україні у захисті її територіальної цілісності залишається пріоритетом... Потрібно досягти ситуації, яка призведе до того, що Росія відведе війська, і тоді сідати за стіл переговорів", - цитує його агенство ANSA.

Нагадаємо, до складу Групи семи входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об'єднання. Росію вигнали з цього формату після окупації Криму у 2014 році.

На полях саміту НАТО у Вільнюсі ці держави видали декларацію щодо так званих "гарантій безпеки" для України, яка стане рамкою для двосторонніх угод з цього питання. До декларації приєдналися багато інших країн.

За підсумками грудневого віртуального саміту лідери "Сімки" пообіцяли запровадити обмеження на діаманти російського виробництва, Євросоюз, Канада і Британія вже зробили такі кроки.

За інформацією ЗМІ, США запропонували робочим групам "Групи семи" (G7) вивчити шляхи конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, оскільки союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.