Китайський виробник квадроциклів включений до списку спонсорів війни

Національне агентство з протидії корупції (НАЗК) включило китайського виробника квадроциклів та всюдиходів Shandong Odes Industry Co (Aodes) до списку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Китайська компанія постачає автотранспорт для армії РФ і сплачує податки до бюджету країни-агресора.

До Росії Aodes постачає свою продукцію з 2021 року. Офіційним дистриб'ютором Aodes на території РФ є компанія "Меркури-ДВ". Тільки за 2022 рік вона сплатила податки до бюджету Росії більш як на $797 000.

Російське представництво Aodes має понад 60 дилерських центрів.

У період з 24 лютого 2022 року до 31 липня 2023 року Aodes експортувала до РФ товарів на $16 млн. Це квадроцикли, запчастини для ремонту та обслуговування, надувні човни.

У березні та квітні 2023 року компанія відправила до Росії 137 автомобілів Desertcross більш ніж на $1,5 млн. А з жовтня 2022 року до серпня 2023 року експортувала запчастини до квадроциклів та всюдиходів на $19 млн.

У 2023 році Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 для потреб своєї армії.

Станом на середину листопада 2023 року у розпорядженні армії РФ налічувалося 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць із "додатковими опціями".

Ці машини отримали підрозділи спеціального призначення для підвезення боєприпасів, інших вантажів вагою до 550 кг та санітарно-евакуаційних завдань.

Нещодавно оприлюднені українськими військовими кадри підтверджують знищення двох квадроциклів Desertcross 1000-3 поблизу селища Кринки на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

"Компанія Shandong Odes Industry через дистриб'юторів "Меркури-ДВ" та "Формула Д" забезпечує технологічні можливості країни-агресора, активно підтримує економіку та військову машину Росії. Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було", - заявляють у НАЗК.