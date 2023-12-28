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АНАЛІТИКА

У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch

 

Компанія Apple може тимчасово продавати свої годинники Apple Watch після перемоги в апеляційному суді США.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у середу апеляційний суд США призупинив заборону на імпорт пристроїв, накладену урядовою комісією в рамках патентної суперечки щодо технології медичного моніторингу.

Apple подала екстрений запит до Апеляційного суду Федерального округу США з проханням зупинити наказ Комісії з міжнародної торгівлі. Остання постановила, що Apple порушила патенти компанії Masimo.

За словами аналітиків, остаточне рішення може коштувати обом компаніям мільйони доларів і потенційно змусити Apple піти на мирову угоду або знайти якийсь обхідний шлях. Однак, за їхніми словами, будь-які фінансові втрати для Apple, швидше за все, будуть затьмарені поганою рекламою, яку генерує судовий позов.

Таким чином, перед Новим роком клієнти зі США знову можуть купити Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2.

У Masimo відмовились коментувати рішення суду.

ITC заборонив імпорт і продаж годинників Apple з технологією зчитування рівня кисню в крові. Починаючи з моделі Series 6 у 2020 році, Apple включила функцію пульсоксиметра у свої смарт-годинники.

Masimo звинуватила Apple у звільненні своїх співробітників, крадіжці технології пульсоксиметрії та включенні її в Apple Watch. Apple подала зустрічний позов, назвавши юридичні дії Масімо "маневром, щоб розчистити шлях" для власного конкуруючого смарт-годинника.

"Apple може легко розробити власне програмне забезпечення для моніторингу крові, це лише питання часу... Витрати на розробку програмного забезпечення - це не те, що може викликати занепокоєння у такої багатої компанії, як Apple", - сказав головний макроекономіст Equiti Capital Стюарт Коул.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Apple
 

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