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АНАЛІТИКА

WP: США ведуть переговори про «оновлення» Палестинської адміністрації

 

Сполучені Штати ведуть переговори з палестинцями і міжнародною спільнотою щодо можливості "оновлення" Палестинської адміністрації за збереження керівництва Махмуда Аббаса.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

За словами неназваного представника Білого дому, адміністрація Джо Байдена веде переговори про "новий уряд і свіжу кров, яка увійде до урядових лав (Палестинської автономії) разом з Аббасом і під його керівництвом".

Але палестинські офіційні особи заявили, що хочуть, щоб будь-які такі зусилля були пов'язані з чітким "політичним горизонтом" палестинської державності. Вони скептично ставляться до здатності США реалізувати якісь плани, поки при владі в Ізраїлі перебуває нинішній ультраправий уряд.

Ще однією з ключових перешкод для реалізації цього плану є блокування Ізраїлем податкових відрахувань на суму $140 млн, призначених для Гази, які були припинені після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

"Американці говорять про наступний день. Але навіть якщо ми домовимося, як ми зможемо це реалізувати?" - сказав віцепрем'єр Палестинської автономії Набіль Абу Рудейне.

Члена центрального комітету Руху за звільнення Палестини (ФАТХ) Сабрі Сайдам вважає, що відправною точкою для переговорів має стати припинення вогню.

Один із західних дипломатів заявив, що зміна керівництва Палестинської автономії має відбуватися разом із чіткою дорожньою картою для вирішення конфлікту за принципом двох держав.

"Ситуація на Західному березі річки Йордан нестабільна, і ми граємо з вогнем. Тиснучи на Аббаса, який є надзвичайно слабким, втомленим і старим, ми ризикуємо тим, що все може зруйнуватися", - сказав дипломат на умовах анонімності.

Сполучені Штати, у координації зі своїми союзниками, сподіваються якнайшвидше підготувати сили Палестинської автономії до виконання обов'язків з безпеки в Газі, заявили офіційні особи. Але жодної домовленості досягнуто не було.
 

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