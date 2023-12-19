США оголосили місію за участю 10 союзників для протидії обстрілам торгових суден у Червоному морі

Сполучені Штати оголосили про створення міжнародної місії, переважно за участю союзників НАТО, для захисту від обстрілів торгових суден, які прямують зі Сходу до Європи через Червоне море.

Як повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда", з таким оголошенням вийшов очільник Пентагону Ллойд Остін вранці 19 грудня.

Ллойд Остін назвав безпекову ситуацію у Червоному морі міжнародним викликом, що потребує спільної реакції.

"Тому сьогодні я оголошую про початок операції Prosperity Guardian ("Вартовий процвітання"), важливу нову багатонаціональну ініціативу з підтримання безпеки", - оголосив міністр оборони США.

У місії, окрім Штатів, візьмуть участь Британія, Канада, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови і Бахрейн.

Деякі з цих країн візьмуть участь у патрулюванні на півдні Червоного моря та в Аденській затоці, щоб захистити торгові судна від обстрілів бойовиків-хуситів з території Ємену, а ще частина долучаться наданням розвідданих.

Анонімний співрозмовник повідомив агентству, що реальна кількість учасників місії ще більша, але деякі країни не хочуть публічно казати про свою участь.

Координувати місію буде вже існуюча Об'єднана робоча група 153 (Combined Task Force 153), створення для підтримання морської безпеки у цьому регіоні ще у квітні 2022 року. У ній загалом 39 держав.

Як відомо, за останні тижні торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли з територій Ємену, що контролюються бойовиками-хуситами. Хусити заявили, що атакуватимуть судна, пов'язані з Ізраїлем.

Серед останніх у такий інцидент потрапило норвезьке судно з оліями. Атаки були спрямовані і на воєнні кораблі США, що вже патрулюють у регіоні.

Досі США не завдавали ударів у відповідь по бойовиках-хуситах. Остін утримався від коментарів, чому такого рішення не було.

Погіршення ситуації з безпекою змушує провідні компанії з морських перевезень думати про зміну маршрутів між Азією та Європою, що загрожує ще більшими затримками з логістикою важливих товарів та її здорожчанням.