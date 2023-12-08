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АНАЛІТИКА

Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ

 

Компанія Apple спільно зі своїми постачальниками планують випускати понад 50 млн iPhone в Індії щороку у найближчі 3 роки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання, посилаючись на власні джерела зазначає, що компанія та її постачальники планують виробляти понад 50 млн iPhone в Індії щороку протягом наступних двох-трьох років, після чого планується виробництво додаткових десятків мільйонів одиниць.

Раніше повідомлялось, що ключовий постачальник для Apple - Foxconn - розпочинає виробництво iPhone 15 на заводі в Індії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Apple, Індія
 

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