Бізнес-партнери України з Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликають компанії ЄС бойкотувати польських транспортників

Бізнес-асоціації - партнери України - Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії виступили з відкритим листом, у якому закликали всі компанії Європейського Союзу не подовжувати вже наявні та не укладати нові транспортні контракти, допоки польські перевізники не розблокують українсько-польський кордон.

Текст листа передано агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер у Брюсселі. "Ми закликаємо всі компанії ЄС і представників відповідних транспортних секторів не подовжувати транспортні контракти й не укладати нові з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжують блокувати польсько-український кордон", - зазначено в тексті.

Автори описують проблеми, до яких призводить блокада кордону, зазначивши, що "експорт з України в листопаді скоротився на приголомшливі 40%, а два українські водії вантажівок загинули в довгих заторах на прикордонних постах із 2 тис. 500 вантажівок".

Підписанти вказують на позицію європейського комісара з транспорту Адіни Велян, яка, назвавши блокаду кордону "абсолютно неприйнятною", констатувала, що такі дії польських перевізників загрожують Польщі штрафами, але "для українського народу це станеться занадто пізно".

Перелічивши вимоги поляків, автори листа висловили сподівання, що в разі бойкоту компаніями Західної Європи польських транспортних компаній доти, доки блокада триває, ці дії будуть "швидко припинені". "Західноєвропейський ринок для цих транспортних компаній набагато важливіший за український транспортний ринок. У нас немає проблем із діями профспілок, і польські транспортні профспілки можуть проводити їх усередині Польщі, не зачіпаючи країну, яка також веде за нас важку битву", - підсумовують підписанти.

Лист із назвою "Відкритий лист про бойкот польських транспортних компаній" датований 6 грудня і підписаний Бізнес-клубом Бельгія-Україна, Українсько-австрійською асоціацією, Нідерландсько-українською торговою палатою та Українською торгово-промисловою палатою Італії.

