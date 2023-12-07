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АНАЛІТИКА

Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу

 

Суд Стокгольма в четвер відхилив позов виробника електрокарів Tesla Ілона Маска проти поштової компанії PostNord, яку він хотів зобов'язати пересилати номерні знаки для своїх авто на тлі страйку працівників.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Tesla подала до суду на PostNord через те, що працівники поштової компанії припинили доставляти номерні знаки для нових автомобілів на знак протесту. Шведський суд вирішив, що такого зобов'язання PostNord наразі не має.

Співробітники поштової компанії минулого тижня на знак солідарності долучились до страйку IF Metall - профспілки, до якої входять працівники шведського заводу Tesla. Вони з кінця жовтня вимагають укладення колективного трудового договору.

До страйку IF Metall долучились або погрожують долучитись й інші шведські працівники на заводі Tesla - водії, електрики й прибиральники.

Для американського виробника електрокарів ринок нордичних країн є ключовим у Європі. Минулого року Швеція стала п'ятим за розміром ринком Tesla, а її Model Y цьогоріч є найбільш продаваним автомобілем у країні.

Tesla принципово не погоджується на колективні переговори і заявляє, що її працівники мають такі ж або навіть кращі умови, ніж ті, яких вимагає IF Metall.

Об'єднана федерація профспілок Норвегії також обіцяє вжити заходів проти компанії Маска на знак солідарності зі шведськими колегами.
Ключові теги: Tesla, Швеція
 

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