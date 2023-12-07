Фінансові новини
- |
- 07.12.23
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
15:55 07.12.2023 |
Об'єднана федерація профспілок Норвегії заявила у середу, що вживатиме заходів проти компанії Ілона Маска Tesla на знак солідарності зі своїми шведськими колегами, які вимагають від американського автовиробника підписати колективний договір.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
За словами голови профспілки, яка серед інших опікується працівниками автомайстерень, Йорна Еггума, якщо Tesla не прийме вимогу шведської профспілки металургів IF Metall до 20 грудня, вони перейдуть до "реалізації акцій бойкоту".
"Це чіткий сигнал для Tesla, що вони не можуть перевозити шведські Tesla через Норвегію", - сказав Еггум, додавши, що поки що занадто рано говорити про те, які саме заходи будуть вжиті.
Голова Об'єднаної федерації профспілок, яка налічує близько 170 тисяч членів, заявив, що шведські колеги розпочали "боротьбу проти ворожої профспілкам компанії".
Докери чотирьох найбільших портів Швеції вже зупинили постачання автомобілів Tesla на знак солідарності зі 130 членами профспілки IF Metall.
Раніше повідомляли, що американський виробник електромобілів Tesla судиться зі шведською державою в особі Шведського транспортного агентства через те, що на тлі профспілкового страйку не може забрати номерні знаки для своїх авто.
Кілька інших профспілок долучились до страйку, серед них - поштарі. Через це Tesla не може доставити номерні знаки для нових зареєстрованих автомобілів.
Шведська профспілка IF Metall, яка об'єднує представників металургійної та автомобільної промисловості, з кінця жовтня страйкує на підприємствах Tesla у Швеції, вимагаючи вигідніших колективних трудових договорів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі
|Зеленський звільнив Веніславського від обов'язків представника Президента у Раді
|Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана
|Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес-партнери України з Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликають компанії ЄС бойкотувати польських транспортників
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Виплати страховиків у зв'язку зі стихійними лихами у світі досягнуть $100 млрд 4-й рік поспіль - Swiss Re
|Євросоюз створить службу контролю за коштами міжнародних донорів в Україні
|Японія провела випробування рейкотрона, який може розганяти снаряди до гіперзвукових швидкостей
|Норвегія запровадить жосткіші умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист
Бізнес
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США
|Топ-менеджер OpenAI вважає, що штучний інтелект для бізнесу занадто перебільшений