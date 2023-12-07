Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані

Докери відмовляються розвантажувати або транспортувати автомобілі Tesla на підтримку шведських профспілок.

Tesla ризикує призупинити поставки своїх автомобілів до Швеції та скандинавського регіону після того, як шведські профспілки попросили своїх колег у сусідніх країнах допомогти посилити блокування.

Портові працівники та водії датської профспілки 3F приблизно через два тижні припинять розвантажувати автомобілі, що прямують до Швеції, у портах Данії та везти їх до Швеції, не даючи Tesla можливості обійти тижневу зупинку там. Це сталося після того, як шведські профспілки попросили колег із Північної Європи приєднатися до акції.

Датська профспілка подала повідомлення про страйк 4 грудня. Протест не вплине на діяльність Tesla в Данії, повідомив по телефону речник профспілки.

У Фінляндії профспілка транспортних працівників збереться в четвер, щоб вирішити це питання, а в Норвегії Об'єднана федерація профспілок стежить за ситуацією.

Шведські трудові колективи вже більше місяця проводять протести проти Tesla після того, як автовиробник неодноразово відмовлявся підписати колективний договір з IF Metall.

Страйк поширився через акції співчуття, включаючи припинення доставки пошти Tesla, а також вивезення сміття. Генеральний директор Ілон Маск назвав шведський трудовий протест "божевільним".

«Навіть якщо ви один із найбагатших людей у світі, ви не можете просто створити власні правила», - сказав у заяві Ян Вілладсен, голова транспортного підрозділу профспілки 3F. «У нас є деякі угоди щодо ринку праці в скандинавських країнах, і ви повинні їх дотримуватися, якщо хочете вести тут бізнес».

Швеція є п'ятим за величиною європейським ринком Tesla, і підписання будь-якої угоди зі шведськими профспілками створило б прецедент для компанії. Tesla рішуче виступає проти об'єднання профспілок в інших країнах, де вона працює. Тим не менш, колективні договори є стандартною практикою в Швеції, охоплюючи близько 90 відсотків усіх працюючих шведів.

Tesla вже подала два позиви у Швеції, щоб обмежити вплив конфлікту після припинення доставки номерних знаків на її нові автомобілі. У першому випадку вона виграла тимчасову заборону, яка давала їй право приймати номерні знаки безпосередньо від постачальника транспортного агентства.

У другому випадку цього тижня шведський суд, як очікується, винесе рішення щодо судової заборони щодо того, чи повинна поштова служба доставити номери, які зараз застрягли на пошті.

Минулого тижня IF Metall надіслала офіційний запит транспортним профспілкам Північних країн після тривалих обговорень Шведської профспілки транспортників із колегами з усього регіону протягом останніх тижнів, повідомила речниця Елін Лорнбо телефоном у вівторок.

«Ми маємо з ними дуже глибокі стосунки і заохочували їх ініціювати блокування портів у своїх країнах, оскільки це ефективна та дозволена форма», - сказала вона.

Якщо всі скандинавські транспортні профспілки приєднаються до блокади, основним маршрутом для імпорту Tesla стануть вантажівки з Німеччини. Це щонайменше п'ять годин їзди в один бік, причому кожна вантажівка здатна перевозити кілька транспортних засобів, у порівнянні з понад тисячею для вантажних суден.

Акції профспілок є загальноприйнятою частиною скандинавського ринку праці, і транскордонні страйки не є нечуваним явищем. У 2015 році шведські пілоти приєдналися до норвезьких пілотів Norwegian Air Shuttle ASA.

«Солідарність є наріжним каменем профспілкового руху і поширюється на національні кордони», - сказав Вілладсен з профспілки Данії. «Шведські робітники зараз ведуть неймовірно важливу битву».