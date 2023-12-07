Італія вийшла з китайської ініціативи «Один пояс, один шлях»

Уряд Джорджі Мелоні повідомив Китай про вихід Італії з ініціативи "Один пояс, один шлях" (BRI). Про це з посиланням на джерела 6 грудня написало агентство ANSA.

Рішення, на яке чекали принаймні з весни 2023 року, було доведено до відома Пекіна три дні тому, хоча жодна зі сторін не опублікувала офіційного повідомлення.

Італія приєдналася до ініціативи Китаю у 2019 році, коли прем'єр-міністром був Джузеппе Конте, ставши єдиною країною Великої сімки (G7) у цьому проєкті. Рішення Італії викликало роздратування у її союзників по ЄС та США.

Термін дії угоди спливає у березні 2024 року. Але участь Італії може бути автоматично продовжено, якщо Рим активно не вийде з угоди.

Прем'єрка Джорджа Мелоні давно критикувала проєкт і висловлювала намір вийти з угоди, яку багато хто розглядає як спробу Китаю купити політичний вплив, але має обмежені вигоди для Італії.

У липні минулого року міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що приєднання до BRI було поганим рішенням. Приєднання до нового Шовкового шляху, за його словами, збільшило експорт Китаю до Італії, але не мало такого ж ефекту на італійський експорт до Китаю.

З 2024 року Італія головуватиме у Великій сімці, та, як очікується, відносини з Китаєм стануть однією з ключових тем політичного й економічного порядку денного в цей період.

Очікувалося, що Італія оголосить про вихід із китайської ініціативи на саміті G7 у Хіросімі у травні 2023 року, але уряд вирішив почекати з офіційними заявами.

Ініціатива "Один пояс, один шлях" (BRI) передбачає відновлення Шовкового шляху, щоб поєднати Китай з Азією, Європою та іншими країнами, з величезними витратами на інфраструктуру на дорогах та морських маршрутах. Критики вбачають у ній інструмент Китаю для поширення свого геополітичного та економічного впливу.

З моменту запуску ініціативи у 2013 році понад 100 країн підписали угоди з Китаєм про співпрацю щодо інфраструктурних та будівельних проєктів.

Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проєкти в усьому світі на суму $900 млрд.