Фінансові новини
- |
- 07.12.23
- |
- 02:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Італія вийшла з китайської ініціативи «Один пояс, один шлях»
23:33 06.12.2023 |
Уряд Джорджі Мелоні повідомив Китай про вихід Італії з ініціативи "Один пояс, один шлях" (BRI). Про це з посиланням на джерела 6 грудня написало агентство ANSA.
Рішення, на яке чекали принаймні з весни 2023 року, було доведено до відома Пекіна три дні тому, хоча жодна зі сторін не опублікувала офіційного повідомлення.
Італія приєдналася до ініціативи Китаю у 2019 році, коли прем'єр-міністром був Джузеппе Конте, ставши єдиною країною Великої сімки (G7) у цьому проєкті. Рішення Італії викликало роздратування у її союзників по ЄС та США.
Термін дії угоди спливає у березні 2024 року. Але участь Італії може бути автоматично продовжено, якщо Рим активно не вийде з угоди.
Прем'єрка Джорджа Мелоні давно критикувала проєкт і висловлювала намір вийти з угоди, яку багато хто розглядає як спробу Китаю купити політичний вплив, але має обмежені вигоди для Італії.
У липні минулого року міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що приєднання до BRI було поганим рішенням. Приєднання до нового Шовкового шляху, за його словами, збільшило експорт Китаю до Італії, але не мало такого ж ефекту на італійський експорт до Китаю.
З 2024 року Італія головуватиме у Великій сімці, та, як очікується, відносини з Китаєм стануть однією з ключових тем політичного й економічного порядку денного в цей період.
Очікувалося, що Італія оголосить про вихід із китайської ініціативи на саміті G7 у Хіросімі у травні 2023 року, але уряд вирішив почекати з офіційними заявами.
Ініціатива "Один пояс, один шлях" (BRI) передбачає відновлення Шовкового шляху, щоб поєднати Китай з Азією, Європою та іншими країнами, з величезними витратами на інфраструктуру на дорогах та морських маршрутах. Критики вбачають у ній інструмент Китаю для поширення свого геополітичного та економічного впливу.З моменту запуску ініціативи у 2013 році понад 100 країн підписали угоди з Китаєм про співпрацю щодо інфраструктурних та будівельних проєктів.
Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проєкти в усьому світі на суму $900 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Скоро буде 400: Чому депутати тікають з Верховної Ради
|Група послів G7 виробила рекомендації щодо реформування САП
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Представники урядів США та України підписали угоду про прискорення спільного виробництва озброєнь та обміну даними
|Італія вийшла з китайської ініціативи «Один пояс, один шлях»
|Країни G7 погодили поступове запровадження обмежень на імпорт російських алмазів
|Навіщо Путін наважився полетіти до шейхів під наглядом винищувачів
|Байден закликав Конгрес США схвалити допомогу Україні до різдвяних свят
|Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України
Бізнес
|SpaceX тепер може підключати смартфони безпосередньо до інтернет-супутників Starlink
|В Японії запустили найбільший у світі токамак — 370-тонний термоядерний реактор
|IBM показала новий чип квантових обчислень і очікує появи великих ефективних квантових систем до 2033 року
|Найбільший роботодавець США Walmart не буде рекламуватися на X
|Японський інститут створив кабель, чия пропускна здатність у 22 рази вища за сучасний інтернет-трафік Землі
|Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE утримують звання найпотужніших у світі смартфонів середнього рівня
|nubia Red Magic 9 Pro+ очолив рейтинг найпродуктивніших у світі смартфонів за версією AnTuTu