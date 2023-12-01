Греція вперше дозволить голосування поштою на виборах до Європарламенту

У Греції правоцентристська правляча партія "Нова демократія" оголосила в четвер, що вперше допустить можливість голосування поштою на виборах до ЄС у червні 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Несподівано прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив своєму кабінету, що на початку 2024 року уряд подасть законопроект, який надасть можливість громадянам, які перебувають у країні або за її межами, голосувати поштою.

Грецький лідер також натякнув, що це може стосуватися наступних загальнонаціональних виборів.

Це перший випадок, коли в Греції буде дозволено голосувати поштою.

Громадяни Греції, які проживають за кордоном, а також особливі категорії місцевих жителів, такі як сезонні робітники або люди з обмеженими можливостями, матимуть право голосувати поштою.

Цей крок, схоже, посилить участь греків, які проживають за кордоном, оскільки правляча партія вважає, що вона лідирує в цій конкретній електоральній категорії.

Опозиційні партії, однак, не сприйняли цей крок позитивно.

Зокрема, Всегрецький соціалістичний рух (Пасок - СІРІЗА) заявив, що йому потрібні "гарантії" щодо процесу, який відбуватиметься, і що не було проведено жодних консультацій з іншими партіями, всупереч тому, що говорив прем'єр-міністр у недавньому минулому.

Комуністична партія і праві "Грецьке рішення" також виступили проти цієї заяви.

Головна опозиційна ліва партія СІРІЗА займе вичікувальну позицію в очікуванні деталей законопроекту.

Правляча партія бачить електоральні можливості у голосуванні поштою, враховуючи консервативні переконання емігрантів - особливо тих, хто залишив Грецію давно; однак СІРІЗА готова скористатися перевагами нового процесу всередині Греції.

Сезонні працівники туристичного сектору, переважно молодь, досі не мали можливості голосувати, і, за оцінками аналітиків, більшість з них схильні голосувати за СІРІЗА.

Більше того, новообраний лідер СІРІЗА Стефанос Касселакіс до того, як очолити партію, проживав у США, і вважає, що зможе мобілізувати виборців, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, головна опозиційна партія Греції зазнала розколу після того, як ліва фракція оголосила про вихід з її рядів, звинувативши нещодавно обраного лідера партії у відході від її основної ідеології на користь "правого популізму".

У вересні багаторічний лідер СІРІЗА Алексіс Ципрас після невдачі на парламентських виборах пішов у відставку, його місце посів політичний новачок Стефанос Касселакіс.