Сварка через мармур: Прем'єр Британії висунув нові звинувачення Греції

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак посилив словесну війну зі своїм грецьким колегою через суперечку між країнами щодо проблеми повернення мармурів Парфенону, яка призвела до раптового скасування запланованої між ними зустрічі.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час щотижневої години запитань в парламенті у середу, повідомляє AP.

"Було ясно, що метою зустрічі було не обговорення суттєвих питань на майбутнє, а радше намагання зіграти на публіку та повторне з'ясування стосунків з минулого", - зазначив Сунак.

За словами британського прем'єра, Міцотакіс порушив обіцянку не говорити публічно про мармурові скульптури під час свого візиту.

"Були дані конкретні запевнення на цю тему, які потім були порушені. Коли люди беруть на себе зобов'язання, вони повинні їх виконувати", - сказав Сунак.

Раніше міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс зустрівся зі своїм колегою з Великої Британії Девідом Кемероном на тлі суперечки між країнами щодо проблеми повернення мармурів Парфенону.

Перед цим прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив розчарування тим, що на Даунінг-стріт скасували його зустріч із головою британського уряду Ріші Сунаком через проблему повернення мармурів Парфенону.

Мармури, також відомі як скульптури Парфенону, є давньогрецькими скарбами Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва - "мармури Елгіна").

В уряді Греції назвали рішення скасувати зустріч "безпрецедентним" і "неповагою".

Даунінг-стріт, своєю чергою, звинуватила Грецію в порушенні "запевнення", що під час візиту грецького прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса той не порушуватиме публічно питання повернення мармурів Парфенону.