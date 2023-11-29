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АНАЛІТИКА

Глави МЗС Британії та Греції зустрілись обговорити суперечку про мармури Парфенону

 

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс зустрівся зі своїм колегою з Великої Британії Девідом Кемероном на тлі суперечки між країнами щодо проблеми повернення мармурів Парфенону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Зустріч відбулась на прохання Кемерона у кулуарах засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

Як розповіли джерела в дипломатичних колах, Герапетрітіс зазначив, що існує принципова розбіжність у питанні повернення скульптур Парфенону до Афін з Британського музею в Лондоні.

Однак обидва міністри закордонних справ погодилися, що існує необхідність співпраці для збереження двосторонніх відносин між Грецією і Великою Британією та вирішення проблем, які впливають на обидві країни.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив розчарування тим, що на Даунінг-стріт скасували його зустріч із головою британського уряду Ріші Сунаком через проблему повернення мармурів Парфенону.

Мармури, також відомі як скульптури Парфенону, є давньогрецькими скарбами Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва - "мармури Елгіна").

В уряді Греції назвали рішення скасувати зустріч "безпрецедентним" і "неповагою".

Даунінг-стріт, своєю чергою, звинуватила Грецію в порушенні "запевнення", що під час візиту грецького прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса той не порушуватиме публічно питання повернення мармурів Парфенону.
 

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