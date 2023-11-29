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АНАЛІТИКА

Сунак скасував зустріч із прем'єром Греції через суперечку

 

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак скасував свою зустріч із колегою з Греції. Причиною цього стала дипломатична сварка через скульптури Парфенона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс мав зустрітися з Ріші Сунаком у Лондоні, але останній скасував зустріч в останню хвилину.

Міцотакіс заявив журналістам, що "глибоко розчарований раптовим скасуванням" зустрічі. Прем'єр Греції відмовився від альтернативної зустрічі з віцепрем'єром.

Що могло стати причиною

Зазначається, що раніше Міцотакіс сказав журналістці Лорі Куенсберг, що давньогрецькі скульптури (їх називають Мармури Елгіна - ред.) слід повернути, оскільки залишити частину артефактів у Лондоні, а решту - в Афінах - все одно, що розрізати Мону Лізу навпіл.

Прем'єр-міністр Греції заявив журналістам, що розчарований тим, що зустріч було скасовано "всього за кілька годин до призначеного часу".

"Ті, хто твердо вірить у правильність і справедливість своєї позиції, ніколи не має сумнівів вступати в конструктивну аргументацію і дебати", - додав він.

Як на це відреагували в уряді Британії

Британський уряд підтвердив скасування і натомість запропонував прем'єр-міністру Греції зустрітися з віцепрем'єром Олівером Дауденом.

Високопоставлене джерело в Консервативній партії сказало, що продовження цієї зустрічі стало неможливим після коментарів щодо Мармуру Елгіна.

"Наша позиція зрозуміла: Мармури Елгіна є частиною постійної колекції Британського музею і належить йому. З боку будь-якого британського політика нерозважливо припускати, що це питання є предметом переговорів", - додало джерело в Консервативній партії.

Мармури Елгіна

Неперевершене зібрання шедеврів давньогрецького мистецтва, головним чином скульптур і рельєфів Парфенона Афінського акрополя роботи скульптора Фідія з учнями (438-431 рр. до н.е.), яке доправив до Англії на початку 19 століття лорд Елгін. Нині зберігається в Британському музеї в Лондоні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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