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Банк Ізраїлю оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС у 53 мільярди доларів
10:52 28.11.2023 |
Центральний банк Ізраїлю виклав свою найбільш детальну оцінку економічних наслідків війни з ХАМАС, оцінивши їх у 53 млрд дол.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з оновленим прогнозом дослідницького відділу банку, "валовий ефект" конфлікту для Ізраїлю становить 198 мільярдів шекелів (53 мільярди доларів США), причому витрати на оборону становлять більше половини від загальної суми.
Раніше компанія Leader Capital Markets оцінювала фіскальну ціну війни у 180 мільярдів шекелів у 2023-2024 роках, а Міністерство фінансів заявляло, що вона коштує економіці близько 270 мільйонів доларів щодня.
Власна дослідницька група Банку Ізраїлю також знизила свої прогнози економічного зростання і тепер очікує, що валовий внутрішній продукт зросте на 2% в цьому і наступному році - в порівнянні з попередніми оцінками на 2,3% в 2023 році і 2,8% в 2024 році.
Міністерство фінансів має такий самий прогноз ВВП на цей рік, але бачить дещо слабший приріст у майбутньому.
Разом з новими прогнозами в понеділок монетарний комітет залишив ключову ставку на рівні 4,75%, що відповідає всім прогнозам. Шекель зміцнився по відношенню до долара після цієї заяви.
Очікується, що дефіцит бюджету до кінця року становитиме 3,7% ВВП, до кінця 2024 року - 5%. Інфляція за підсумками 2024 року становитиме 2,4%. Очікується, що валові витрати на оборону у 2023-2025 роках становитимуть 107 млрд шекелів (28,84 млрд дол).
Раніше Bloomberg із посиланням на Мінфін Ізраїлю писав, що військові дії Ізраїлю проти ХАМАС обходяться йому в 260 млн дол щодня. За даними агентства, конфлікт уже завдав економічних збитків у розмірі майже 8 млрд дол.
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