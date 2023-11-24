Венеція запроваджує туристичні квитки у 2024 році

Влада Венеції оголосила в четвер, що наступного року запровадить одноденну плату для туристів за вхід в історичний центр міста на 29 днів, оскільки вона прагне боротися з надмірним туризмом, повідомляє агентство AFP у п'ятницю.

Денним відвідувачам доведеться заплатити п'ять євро ($5,45) за вхід до центру міста з 8:30 до 16:00 у пік туристичного сезону з 25 квітня до 5 травня. Плата також стягуватиметься в інші вихідні в травні та червні, а також у перші вихідні липня.

"Венеція - перше місто у світі, яке запроваджує таку систему, вона могла б послужити моделлю для інших тендітних і вразливих міст, які необхідно захищати", - заявив мер Луїджі Бругнаро у своїй заяві.

План продажу квитків неодноразово відкладався через побоювання, що це серйозно знизить доходи від туристів і поставить під загрозу свободу пересування. Однак, на початку цього року міська влада, нарешті, зважилася на експеримент після того, як ЮНЕСКО попередила, що може внести місто до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою.Р