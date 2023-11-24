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АНАЛІТИКА

Ізраїль завершив процедуру продажу Німеччині своєї системи ПРО Arrow 3

 

Генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю Еяль Замір у четвер підписав угоду про придбання Німеччиною системи протиракетної оборони Arrow-3 вартістю близько 3,6 мільярда доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міноборони Ізраїлю.

Ця подія завершує процес придбання ФРН системи Arrow 3, який розпочався з візиту міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта до Німеччини у вересні 2023 року.

Під час підписання були присутні німецькі та ізраїльські посадовці.

Система протиракетної оборони Arrow 3 є передовою світовою технологією, призначеною для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери. Систему вперше випробували в умовах бойових дій після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС в Ізраїль у жовтні.

Arrow 3 стане частиною європейської ініціативи "Небесний щит" під керівництвом Німеччини. Близько 19 країн взяли на себе зобов'язання щодо участі в довгостроковому проєкті, який створить структуру для перехоплення різних типів ракет на різній висоті.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ранее не виключив затримку у постачанні Arrow 3 через загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.
 

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