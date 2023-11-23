Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шольц анонсував будівництво нового газогону через Альпи до Італії

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про плани побудувати новий газогін до Італії, який проходитиме через Альпи.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній з прем'єркою Італії Джорджії Мелоні пресконференції у Берліні після участі у віртуальному саміті G20, повідомляє AP.

"За допомогою нового газогону через Альпи ми хочемо підвищити безпеку енергопостачання обох наших країн", - зазначив Шольц.

Водночас, додав він, країни хочуть якнайшвидше укласти німецько-італійську угоду про газ і солідарність.

"Ми погодились з тим, що хочемо розширити нашу енергетичну співпрацю з метою зміцнення довгострокового постачання, безпеки та трансформації, - заявив Шольц.

Плани побудувати газогін Німеччина та Італія анонсували в межах оголошеного країнами спільного "плану дій", що передбачає більш тісну співпрацю у сферах енергетики, технологій, захисту клімату, безпеки та культурного співробітництва, а також у інших питаннях.

За словами Шольца, "план дій" призведе до нових проєктів співпраці та створить нові формати співробітництва, особливо відзначивши посилення співпраці в галузі енергетики для забезпечення довгострокової безпеки поставок газу та водню.

Раніше Німеччина домовилася з Нігерією про поставки газу в обмін на інвестиції у розмірі 500 млн доларів в проєкти з відновлюваної енергетики.

Імпорт російської нафти та природного газу впав з 2,2 мільярда євро в лютому 2022 року до лише 4,2 мільйона євро через рік, падіння склало 99,8%.

У січні цього року німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0675
  0,0222
 0,06
EUR
 1
 39,3352
  0,1308
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1347  0,10 0,28 37,7804  0,02 0,07
EUR 40,2312  0,14 0,34 41,0784  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0050  0,14 0,38 36,0300  0,13 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес