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Шольц анонсував будівництво нового газогону через Альпи до Італії
12:29 23.11.2023 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про плани побудувати новий газогін до Італії, який проходитиме через Альпи.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній з прем'єркою Італії Джорджії Мелоні пресконференції у Берліні після участі у віртуальному саміті G20, повідомляє AP.
"За допомогою нового газогону через Альпи ми хочемо підвищити безпеку енергопостачання обох наших країн", - зазначив Шольц.
Водночас, додав він, країни хочуть якнайшвидше укласти німецько-італійську угоду про газ і солідарність.
"Ми погодились з тим, що хочемо розширити нашу енергетичну співпрацю з метою зміцнення довгострокового постачання, безпеки та трансформації, - заявив Шольц.
Плани побудувати газогін Німеччина та Італія анонсували в межах оголошеного країнами спільного "плану дій", що передбачає більш тісну співпрацю у сферах енергетики, технологій, захисту клімату, безпеки та культурного співробітництва, а також у інших питаннях.
За словами Шольца, "план дій" призведе до нових проєктів співпраці та створить нові формати співробітництва, особливо відзначивши посилення співпраці в галузі енергетики для забезпечення довгострокової безпеки поставок газу та водню.
Раніше Німеччина домовилася з Нігерією про поставки газу в обмін на інвестиції у розмірі 500 млн доларів в проєкти з відновлюваної енергетики.
Імпорт російської нафти та природного газу впав з 2,2 мільярда євро в лютому 2022 року до лише 4,2 мільйона євро через рік, падіння склало 99,8%.
У січні цього року німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.
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