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АНАЛІТИКА

Китай обурився через слова Байдена про «диктатора» Сі

 

Міністерство закордонних справ Китаю засудило в четвер, 16 листопада, слова президента США Джо Байдена, який назвав диктатором китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, яку цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Пекін "виступає рішуче проти" таких висловлювань.

"Ця заява є вкрай неправильною і безвідповідальною політичною маніпуляцією", - сказала речниця китайського МЗС.

Вона додала, що "завжди знайдуться люди з прихованими мотивами", які намагатимуться зашкодити американо-китайським відносинам, але "їм це не вдасться".

Мао Нін відмовилась уточнити, кого має на увазі, говорячи про таких людей.

Нагадаємо, Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором" всього через кілька годин після їхньої особистої зустрічі.

У червні Байден також назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.
Ключові теги: США, Китай
 

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