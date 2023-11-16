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АНАЛІТИКА

Байден до Нетаньягу: Окупація Гази буде великою помилкою

 

Президент США Джо Байден заявив, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, Байден сказав журналістам у середу.

За словами Байдена, він сказав Нетаньягу, що він не вірить у закінчення війни, доки не буде досягнуто рішення про створення двох держав.

"Я чітко дав зрозуміти Ізраїлю, що вважаю їхню окупацію Гази великою помилкою", - наголосив він.

Байден також сказав, що "нереалістично" очікувати від Ізраїлю припинення його військових дій, враховуючи погрози високопосадовців ХАМАС, що вони мають намір знову напасти на Ізраїль, а також їхні минулі "жахливі" дії.

"ХАМАС вже публічно заявив, що вони планують знову напасти на Ізраїль, як вони це робили раніше, коли відрізали голови немовлятам", - сказав Байден.

Таким чином він повторив заяву, яку зробив минулого місяця, що бачив зображення обезголовлених немовлят. Минулого місяця Білий дім пояснив, що американські посадовців не бачили доказів таких злочинів ХАМАС, і зазначив, що Байден мав на увазі повідомлення в новинах про такі дії.

Наразі не зрозуміло, на яких фактах базується нова заява Байдена, і чи з'явилися нові розвідувальні дані, які підтверджують, що немовлятам відрубували голови.

Байден також захистив рішення Ізраїлю направити війська в госпіталь Шифа, заявивши, що використання ХАМАС закладу всупереч міжнародним нормам є "воєнним злочином".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.

Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель у понеділок підкреслив, що Ізраїль не може залишатися в Газі після війни. За його словами, "палестинська влада повинна повернутися в Газу"

Держсекретар США Ентоні Блінкен також попередив, що Ізраїль не може знову окупувати Газу після закінчення війни з ХАМАС.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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